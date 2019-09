Poggibonsi: rapinata nella notte una sala scommesse

Due malviventi hanno rubato 20mila euro e l'hard disk della videosorveglianza

POGGIBONSI. C’è stata una rapina stanotte intorno all’1 e 20 nella sala scommesse Admiral sport di via Trento a Poggibonsi: due persone probabilmente dell’est Europa travisati con passamontagna e con i guanti hanno fatto ingresso nella sala giochi, mentre era presente soltanto il responsabile della sala che fa capo ad una multinazionale austriaca. I due erano armati con una pistola nera, che non si sa se fosse vera o finta.

Hanno portato il direttore della sala in una stanza interna dove hanno portato via l’incasso di €20mila prelevato dalla cassaforte, poi hanno strappato e asportato l’ hardisk dell’impianto di videosorveglianza: Hanno infine chiuso la vittima della rapina all’interno del bagno e sono scappati. L’uomo non ha subito violenze e sta bene. L’allarme è scattato solo alle 3,30 quando il direttore è stato liberato dalla moglie, preoccupata dal mancato rientro del marito.

I Carabinieri stanno monitorando tutti i video degli impianti di videosorveglianza esterna di Poggibonsi e stanno effettuando tutti i possibili rilievi tecnici sul luogo del delitto e negli immediati dintorni. Stanno anche monitorando i nominativi di tutte le persone fermate nel corso della notte in Toscana.