Poggibonsi: la Lega propone Galligani come sindaco

POGGIBONSI. Si è tenuta ieri sera presso l’Hotel Alcide la prima riunione del Comitato elettorale costituito dalla Lega in supporto del suo candidato sindaco Riccardo Galligani, giovane poggibonsese con alle spalle una buona esperienza politica: “Ringrazio le numerose persone che ieri sono venute per portare il loro contributo di idee e per sostenere la politica della Lega anche a Poggibonsi. Quello di ieri è stato il primo di una serie di incontri che avranno al centro il programma per le amministrative di fine maggio.”

All’incontro hanno partecipato circa 80 persone che dopo l’introduzione del candidato sindaco Riccardo Galligani sulle linee guida del programma, hanno espresso la loro opinione sui principali problemi sentiti dai cittadini. Sicurezza & Decoro, Sviluppo Economico, Sociale – Scuola & Disabilità, Giovani – Sport – Associazionismo & Cultura, Ambiente – Viabilità & Urbanistica, Frazioni & Quartieri. Sono questi i tavoli tematici nei quali verranno sviluppati i progetti che faranno parte del programma.

“Sono soddisfatto della partecipazione. Sento tanta voglia di cambiamento ed è positivo che le persone si sentano stimolate ad esprimere le proprie idee per lo sviluppo di Poggibonsi. Per me è importante ascoltare l’opinione di tutti e fare una sintesi delle problematiche e delle ricette per far rinascere Poggibonsi. Le condizioni per fare bene ci sono tutte e vanno sfruttate”.

Presente alla serata anche la senatrice della Lega Tiziana Nisini, prima sostenitrice di Galligani: “Tutta la Lega, a partire da Matteo Salvini e da Susanna Ceccardi, ritiene che Riccardo Galligani sia la persona giusta per fare il Sindaco di Poggibonsi e anche io che lo conosco bene concordo con loro. Ha una buona preparazione politica, avendo lavorato per quasi due legislature in Consiglio regionale a Firenze a supporto del gruppo Lega e facendo attualmente parte dello staff Lega al Senato della Repubblica. Poggibonsi ha bisogno di un cambiamento vero e reale e di un’amministrazione con nuove idee che si confronta con i cittadini.”