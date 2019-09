Poggibonsi: incendio in uno scantinato

POGGIBONSI.I vigili del fuoco del Comando di Siena distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti ieri sera in via Ungheria, localita’ Bellavista, a Poggibonsi, per un incendio che ha coinvolto uno scantinato presso una civile abitazione.

L’incendio ha coinvolto materiale vario e suppellettili presenti all’interno, senza recare danni alle strutture. Non risultano persone coinvolte.