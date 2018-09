Poggibonsi: cena di solidarietà per “4 ruote per l’Emporio”

Appuntamento domenica 23 settembre presso la Galleria commerciale della Coop di Salceto

POGGIBONSI. Grande appuntamento con la solidarietà a Poggibonsi per sostenere il progetto “Quattro ruote per l’Emporio”. È in programma domenica 23 settembre alle 19 presso la Galleria Commerciale del superstore Coop di Salceto, infatti, il nuovo evento di crowdfunding promosso dalla sezione soci Coop di Poggibonsi insieme all’Emporio della Solidarietà, al Comune di Poggibonsi e alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, nell’ambito della campagna Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.

Obiettivo della serata e dell’intero progetto è raccogliere i fondi necessari per acquistare un mezzo per il trasporto degli alimenti destinati alle famiglie che si rivolgono all’Emporio di Poggibonsi.

“L’evento di domenica – afferma Andrea Dilillo, Direttore Generale della FTSA – è una bella occasione per stare insieme e condividere i valori della solidarietà e dell’inclusione, ma anche per raccogliere fondi indispensabili per rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni primari delle famiglie che vivono in condizione di disagio”.

“L’invito è a partecipare a questa serata e a sostenere, tutti insieme, questo bel progetto di raccolta fondi per il nostro Emporio, nello specifico per l’acquisto di un furgone con cui estendere ulteriormente la nostra capacità di aiuto verso le persone fragili – dice l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Poggibonsi, Filomena Convertito – Grazie a Unicoop Firenze per la consueta sensibilità e a tutti i volontari e le associazioni impegnate e coinvolte nel progetto e nella serata di domenica. Grazie soprattutto a tutti i cittadini che parteciperanno per testimoniare ancora una volta la bellezza della nostra comunità”.

C’è tempo fino a venerdì 21 settembre per prenotarsi alla cena, recandosi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 presso i punti vendita Coop diSalceto e di Via Trento.

Oltre alla cena di domenica 23 settembre, ricordiamo che è possibile sostenere “4 ruote per l’Emporio” fino al 19 ottobre, offrendo anche un piccolo contributo sulla piattaforma online Eppela dal link www.eppela.com/progettipensaticonilcuore.