POGGIBONSI. Aperto il bando per i Buoni Scuola. Si tratta di una misura della Regione Toscana per promuovere e sostenere la frequenza delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) paritarie, private e comunali attraverso l’assegnazione di buoni da utilizzarsi per l’anno 2019/2020 a parziale o totale copertura delle spese di frequenza.

Per accedere al contributo è necessario rispondere a determinati requisiti ISEE (che determina anche l’entità del contributo mensile) e non beneficiare di altri supporti erogati allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta. I buoni concessi non potranno comunque superare l’importo della tariffa di frequenza mensile sostenuta.

L’ammontare del contributo per ciascun beneficiario è riconosciuto attraverso il rimborso diretto alle famiglie del costo sostenuto dalle stesse di frequenza e dietro presentazione di idonea documentazione. L’assegnazione avverrà sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana al Comune.

La domanda deve essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune entro le 13 del 6 marzo.

L’avviso e la documentazione sono disponibili sul sito dell’Amministrazione.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri 0577/986342-347.