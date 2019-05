Poggibonsi: aperte le iscrizioni al centro ricreativo

Da lunedì 20 maggio e fino all’11 giugno si può aderire alle attività del Comune per bambini da 3 a 6 anni

POGGIBONSI. Arriva “Migoo e MiniMigoo custodi del grande albero – cuore del pianeta”. Con un progetto che prende spunto dal film di animazione “Mià e il Migoo” di Jacques-Rémy Girerd torna il Centro Ricreativo Estivo del Comune di Poggibonsi, attività per bambini e bambine da tre a sei anni che si svolgeranno nel mese di luglio presso la scuola d’infanzia Mastro Ciliegia di via Sangallo. Le attività avranno luogo dal primo al 26 luglio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e, come negli anni passati, i bambini saranno organizzati in gruppi omogenei seguiti da esperti interdisciplinari e personale dei servizi educativi comunali.

Il progetto è a cura di Pleiades Cooperativa Sociale che presenterà alle famiglie le attività proposte in un apposito incontro prima dell’apertura. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di stimolare la fantasia e la creatività, per imparare a rapportarsi in modo originale e creativo con la propria quotidianità, di utilizzare l’arte come strumento per comunicare ed esprimere sentimenti, emozioni, idee nate nel rapporto tra bambini e ambiente, di sensibilizzare i bambini ai pericoli che la natura corre per mano dell’uomo, di promuovere la nascita di nuove amicizie per vivere allegramente l’estate

Il progetto pedagogico è articolato su quattro settimane con tante occasioni di divertimento puro in cui ogni partecipante potrà sperimentare varie discipline artistiche attraverso laboratori, giochi e semplici esperimenti. I bambini con l’aiuto dei Migoo intraprenderanno un percorso immaginario attraverso la narrazione di storie fantastiche riconducibili all’ambiente, alla vita della natura ed ai pericoli che essa corre. Osserveranno elementi reali, creature fantastiche legate alla terra, leggende e miti, realizzeranno laboratori e piccoli esperimenti per ricevere al termine del percorso il patentino di “MiniMigoo custode del pianeta”. Un viaggio tra mondi nascosti che condurrà ad una riflessione su temi delicati come quelli legati all’accoglienza, all’ecologia, alla famiglia, all’amicizia, alla casa, alla foresta, alle piante e agli animali. La prima settimana (1-5 luglio) il tema sarà “Le fantastiche Creature della Terra”, la seconda (8-12 luglio) “I frutti straordinari”, la terza (15-19 luglio) “Il villaggio dei colori” e la quarta (22-26 luglio) “Le nuove gemme”.

Modalità di iscrizione. E’ possibile iscriversi al Cre dal 20 maggio al 11 giugno presso l’Urp dove sarà presente tutta la modulistica che sarà disponibile anche sul sito del Comune. Verrà organizzato come sempre un servizio di trasporto con scuolabus in numero adeguato per raggiungere la sede del Centro Ricreativo Estivo purché ci siano richieste sufficienti ad attivare il servizio. Pertanto si invitano tutti gli interessati a fruire di questo servizio a riempire il modulo allegato alla domanda di ammissione. Tutte le info sono contenute nel bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione (0577/986 344-347-342).