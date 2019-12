Poggibonsi: al via il 3 gennaio i lavori allo stadio Lotti

L'assessre Berti risponde all'intervento della lista Insieme

POGGIBONSI. “L’intervento allo stadio Lotti per sistemare la tribuna è già affidato. I lavori inizieranno i primi giorni dell’anno prossimo, come condiviso tramite incontri utili a definire la miglior soluzione possibile per le attività”. Il vicesindaco e assessore allo sport Nicola Berti interviene sulla tempistica dei lavori allo stadio, al centro di alcune richieste della lista Civiche Insieme che saranno poi approfondite nel primo consiglio comunale utile in risposta all’interrogazione presentata.

L’intervento in questione riguarda la parte centrale della struttura che ne rappresenta il nucleo originario. Il progetto prevede la rimozione completa dell’attuale copertura della tribuna che sarà sostituita con una nuova struttura in acciaio e nuovi tratti di canale di gronda e inserimento di tubazioni per la formazione di nuove vie di smaltimento delle acque meteoriche, oltre ò ripristino corticale delle superfici in calcestruzzo nelle parti a vista che risultano maggiormente degradate.

Si tratta di un intervento strutturale necessario per il ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza. La struttura è stata chiusa per l’emergere di alcune criticità nel controsoffitto della pensilina in muratura e cemento armato della tribuna centrale. Sono state immediatamente predisposte le operazioni di messa in sicurezza dell’area con alcuni primi interventi. Per la messa in sicurezza definitiva della tribuna centrale è necessario un intervento strutturale la cui realizzazione prevede tempi più lunghi legati a progettazione, gara ed esecuzione dei lavori.

“Un intervento che abbiamo accompagnato passo dopo passo – dice Berti – Da quando il problema si è manifestato l’Amministrazione ha agito in maniera tempestiva in tutti i passaggi. Sia nelle settimane a seguire per contenere i disagi garantendo la sicurezza, sia per l’iter successivo che ha portato a reperire risorse necessarie. L’intervento è stato infatti inserito nel piano delle opere pubbliche con le variazioni di bilancio del 31 luglio scorso. Insieme ad altre nuove opere sono state introdotte in bilancio le risorse per sistemare la tribuna delle stadio, pari a 180mila euro. Nel frattempo la progettazione dell’intervento è proseguita e si è conclusa. Ad ottobre abbiamo approvato il progetto e dato il via alla gara. A fine novembre sono stati affidati i lavori”. Il cantiere dunque è in arrivo.