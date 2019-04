Piazza Mazzini e parco pubblico, domani l’inaugurazione

A partire dalle 16 nell’area Sardelli, taglio del nastro con il sindaco e l’assessore regionale al governo del territorio

POGGIBONSI. Due opere pubbliche completate e restituite alla città. Domani, sabato 6 aprile, saranno inaugurate a Poggibonsi la nuova piazza Mazzini oggetto di intervento di riqualificazione nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana e il parco nell’area Sardelli. Parteciperanno il sindaco di Poggibonsi e l’assessore regionale al governo del territorio. Durante i momenti inaugurali sarà presente Poste Italiane con un annullo filatelico speciale dedicato a piazza Mazzini. Presente l’orchestra di percussioni Bandao e gli esercenti della zona che hanno promosso iniziative di intrattenimento e buffet. Complessivamente, per le due opere, l’investimento supera i 3 milioni di euro. Per quanto riguarda la riqualificazione della piazza Mazzini, piazza della stazione, questa si è realizzata con i fondi europei nell’ambito del PIU presentato dai Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa e cofinanziato con risorse europee dalla Regione Toscana. La riqualificazione si è concretizzata attraverso un vero e proprio progetto di rigenerazione in cui la piazza ha cambiato volto pur mantenendo tutte le funzioni, compresa quella di snodo viario. L’area Sardelli è stata invece oggetto di un intervento di riqualificazione che ha portato ad avere, oggi, un parco di circa un ettaro, con percorsi pedonali, spazi verdi, spazi per la sosta e una nuova strada di collegamento.

L’inaugurazione inizierà nell’area Sardelli alle 16 e proseguirà alle 16,30 in piazza Mazzini.