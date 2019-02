Piano operativo di San Quirico verso l’approvazione

Messe in pratica le osservazioni ed i correttivi giunti all’amministrazione. Il sindaco Agnelli: «Risposte concrete per i cittadini, attenzione al territorio»

SAN QUIRICO D’ORCIA. In via di definizione e poi di approvazione l’iter del Piano Operativo del Comune di San Quirico d’Orcia. In questa fase conclusiva, sono in via di analisi le osservazioni giunte al Piano e vengono apportati i correttivi emersi durante i vari confronti con la popolazione.

Il piano punta ad uno sviluppo del territorio tutelando le ricchezze paesaggistiche ed ambientali: «Ritengo – sottolinea il sindaco di San Quirico, Valeria Agnelli – che il Piano Operativo in via di definizione, sia molto importante ed in grado di dare risposte concrete alla popolazione. Abbiamo apportato correzioni significative: come l’area del parcheggio dei camper che verrà potenziata per rispondere ad alcune criticità emerse nel corso degli anni. Per questo il campo da calcio adiacente verrà spostato in modo che la superficie del parcheggio possa essere raddoppiata come dimensioni ed avere alcuni servizi aggiuntivi e migliorativi». In questo caso viene modificata la previsione del Piano adottato, che vedeva l’area camper nella zona vicino al Lago di Palazzolo.

La lottizzazione di Sarna tra via Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi verrà cancellata: rimarrà area verde pubblico per una parte e per l’altra parcheggio verde visto che in quella zona vi sono molti problemi di posti auto «e riteniamo importante così – spiega Agnelli – dare una risposta ai cittadini che vi abitano».

Posti auto a Bagno Vignoni: «per questo prevediamo un’area in cui potrebbe essere fatto un parcheggio a due piani e una nuova area da destinare a parcheggio pubblico».

Posti auto a San Quirico: «individuazione di altre due zone da destinare a parcheggio intorno al centro storico di San Quirico».

Palestra comunale: «c’è la previsione – aggiunge Agnelli – di alcuni volumi per ampliamento della palestra comunale per dare la possibilità di avere anche più attività sportive, con più spazi a disposizioni di giovani ed associazioni.

Bagno Vignoni: previsti volumi nella frazione termale da destinare a servizi ai cittadini e servizi turistici.

Area di tiro con l’arco: il progetto della realizzazione di un campo di tiro con l’arco, considerato l’alto numero di praticanti a San Quirico, prevede nell’area in località Ombicciolo il luogo ideale. «In questo caso – sottolinea il sindaco Agnelli – potremmo riutilizzare un ex edificio industriale senza consumare nuovo suolo, dove c’è un ampio spazio per parcheggi e sarebbe da subito utilizzabile. L’amministrazione negli anni scorsi aveva intrapreso una trattativa diretta, che non può però essere portata a termine e per questo stiamo attendendo lo svolgimento di un’asta». In alternativa il Campo di tiro con l’arco sarebbe collocato al Parco Sorbellini, dove sarebbe possibile la realizzazione di una nuova struttura, anche se l’area dell’Ombicciolo, per spazi a disposizione e volumi già esistenti, resta la soluzione ideale.

«Il Piano Operativo sarà importante per lo sviluppo di tutto il nostro territorio – conclude il sindaco Valeria Agnelli -; è il risultato di un percorso di redazione e di condivisione molto lungo e complesso. Abbiamo cercato di lavorare molto e celermente per portarlo a temine in questa legislatura come da programma elettorale per dare risposte ai cittadini e a tutto il nostro territorio».