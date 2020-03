Piancastagnaio: Sei estende la raccolta rifiuti di persone positive

PIANCASTAGNAIO. Sono attive anche a Piancastagnaio le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei contenitori di raccolta effettuate da Sei Toscana. Il servizio, richiesto dall’Amministrazione comunale, si concentrerà sui bidoni presenti nel centro storico e poi sull’igienizzazione di tutti i contenitori di raccolta presenti sul territorio. Il servizio si inserisce nel pacchetto di misure straordinarie che Sei Toscana sta attivando nel territorio, su richiesta dei Comuni, per dare un contributo al contrasto della diffusione del Covid-19.

Per igienizzare i contenitori Sei Toscana ha dotato tutti i propri mezzi utilizzati nel servizio di un apposito additivo liquido a base di ipoclorito di sodio, un virucida utilizzato per distruggere o inattivare i virus. L’Amministrazione comunale invita inoltre tutti i cittadini a utilizzare la pedaliera per aprire i cassonetti e, dove non fosse possibile, per sollevare i coperchi a indossare guanti monouso e a buttare gli stessi una volta conclusa l’operazione.