Piancastagnaio: Progetto Comune presenta due interrogazioni

PIANCASTAGNAIO. Dal Gruppo Consiliare Progetto Comune riceviamo e pubblichiamo.

“Il Gruppo Consiliare Progetto Comune, che siede tra i banchi del Consiglio Comunale di

Piancastagnaio con quattro consiglieri, ha depositato questa mattina due interrogazioni relativamente a due argomenti ritenuti di primaria importanza per Piancastagnaio.

La prima interrogazione tratta l’argomento della mobilità pubblica, ponendo una serie di domande alla Maggioranza in merito al mancato ripristino della fermata in Piazza Dante e, in secondo luogo, chiedendo se verranno istituite delle nuove fermate vista la presenza del capolinea in via G. Rossa che, al momento, deve coprire tutta la zona a sud di Via Grossetana. Progetto Comune, nell’interrogazione, ha fatto emergere la necessità di

intervenire visto il disagio arrecato alle persone residenti nel centro storico, nei dintorni della zona industriale de La Rota e nell’area situata lungo Viale Roma, alcune delle quali non in grado di raggiungere la fermata in via G. Rossa con l’ausilio di un veicolo.

La seconda interrogazione è, invece, frutto di quanto emerso dall’iniziativa pubblica organizzata dallo stesso Progetto Comune il 10 Gennaio sulla tematica della viabilità stradale: in quell’occasione è stato affrontato il delicato argomento della frana che ha colpito la Strada Provinciale posta nella zona sud di Piancastagnaio, una delle aree più importanti per quanto riguarda il collegamento con la frazione di Casa del Corto e con la zona

industriale dove tanti cittadini si recano ogni mattina. Progetto Comune aveva individuato una serie di opzioni alternative e complementari alla viabilità della Strada Provinciale: all’interno dell’interrogazione Progetto Comune chiede alla Maggioranza se la stessa ritiene opportuno destinare risorse per la creazione di una viabilità alternativa alla Strada Provinciale in grado di sopperire la temporanea assenza di quest’ultima (ad esempio in caso di lavori di sistemazione che comportino una chiusura a lungo termine), intervenendo con opere importanti come, ad esempio, la cementificazione della Strada del Podere di Pompeo o interventi preliminari come rilievi geologici, stima del traffico o verifiche di percorribilità. Infine, nell’interrogazione si chiede alla Maggioranza se ritiene opportuno intervenire anche in alcune zone di viabilità a nord del capoluogo, viste le testimonianze di alcuni residenti presenti all’iniziativa pubblica che hanno mostrato immagini e video dello stato attuale di

alcune aree come la strada delle Capannacce.

Progetto Comune, con queste due interrogazioni, vuole dimostrare la propria vicinanza alle necessità dei cittadini intervenendo in Consiglio con spirito costruttivo e con fattibilità, nel pieno rispetto delle persone che alcuni mesi fa hanno creduto in questo percorso e nell’interesse della comunità intera, visti gli argomenti di primaria importanza affrontati”.