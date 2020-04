PIANCSTAGNAIO. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti questa mattina (4 aprile) a Piancastagnaio Via Buonarroti per un incendio che ha coinvolto un garage. Sono stati interessati dall’incendio impianti tecnologici, materiali e attrezzature varie e non si segnalano persone coinvolte o danni strutturali.