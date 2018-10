Piancastagnaio-Abbadia-Siena in bus: nuovi collegamenti nei festivi

Da domenica 7 ottobre saranno attivate da Tiemme due nuove corse

SIENA. Da domenica 7 ottobre sarà attivato un nuovo collegamento festivo per la linea extraurbana di 54A di Siena Mobilità/Tiemme sulla tratta Piancastagnaio-Abbadia San Salvatore-Siena.

In andata il bus effettuerà partenza alle ore 7.50 da Piancastagnaio per raggiungere Siena (piazza Rosselli) alle ore 10.10. Sono previste fermate intermedie per la discesa e salita passeggeri ad Abbadia San Salvatore, Vivo d’Orcia, Campiglia d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia, Torrenieri (Stazione), Buonconvento, Monteroni e Coroncina/Siena.

Al ritorno la partenza dell’autobus è fissata alle ore 17.30 dall’Autostazione di via Lombardi a Siena con arrivo al capolinea di Piancastagnaio alle 19.45. Anche in questo caso sono previste le stesse fermate intermedie previste nel percorso di andata.

Il nuovo collegamento festivo rappresenta quindi un’opportunità di mobilità in più per gli utenti della zona dell’Amiata, della Val d’Orcia e della Val d’Arbia da e verso Siena.

Il quadro completo degli orari può essere consultato online, sul sito www.tiemmespa.it sia nella sezione news che nell’area riservata agli orari dei servizi, scaricando il quadro completo relativo alla linea 54A.