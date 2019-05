Pescini: “Ruffoli sfugge al confronto tv”

"Ha troppo da fare o poco da dire?"

GAIOLE IN CHIANTI. Al terzo rifiuto di incontrarci in un confronto televisivo a Siena TV cominciano a sorgermi dei dubbi su Lorenzo Ruffoli, il candidato a sindaco di Gaiole mio avversario. In entrambi i casi, se ha troppo da fare o poco da dire, appare perlomeno azzardato proporsi per il ruolo di sindaco. Fare il sindaco è bellissimo, ma, come presupposto, la persona che si candida deve offrire tutto il suo tempo ed essere preparato. Ruffoli, quello che sa, lo dimostri pubblicamente in un FACCIA a FACCIA. Offra uno spicchio del suo tempo per muovere le sue critiche e le sue proposte. Io lo aspetto. Lo aspettano i cittadini.

Michele Pescini

Ndr: La redattrice Francesca Campanelli di NTI – Siena TV ci ha invitato tre volte a partecipare alla trasmissione Provincia al voto. Per tre volte Ruffoli ha disertato.