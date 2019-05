Per Monteriggioni incontra i cittadini di San Martino e La Tognazza

MONTERIGGIONI. Prosegue il ciclo di incontri sul territorio organizzati dalla lista civica “Per Monteriggioni” a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaella Senesi.

Domani, mercoledì 8 maggio, l’appuntamento è alle ore 19.30 con i cittadini di San Martino e La Tognazza. L’incontro, al quale parteciperà la candidata sindaco Raffaella Senesi insieme ad alcuni candidati al consiglio comunale, si terrà nei locali del Circolo Ricreativo di San Martino, in Via delle Nazioni Unite 5. L’iniziativa sarà l’occasione per affrontare le principali questioni che riguardano le frazioni di San Martino e La Tognazza e per ascoltare le esigenze di chi vive e lavora in questo territorio.