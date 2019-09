Per Monteriggioni: “Are: il sindaco condivida le informazioni”

MONTERIGGIONI. Apprendiamo da un post nella pagina personale di Andrea Frosini, che in Regione Toscana ha avuto luogo un incontro per la vertenza dei lavoratori dell’informazione locale di Antenna Radio Esse, emittente con sede nel Comune di Monteriggioni. E’ una buona notizia. Leggiamo in allegato al suddetto post il comunicato dell’Associazione della Stampa Toscana dal quale apprendiamo che a detto incontro hanno partecipato anche il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini ed il vicesindaco Buti. Più di un mese fa quando ancora non erano partire le lettere di licenziamento per i giornalisti della redazione il gruppo consiliare “Per Monteriggioni“ ha presentato una mozione di solidarietà da discutere in Consiglio. Non SOLO detto Consiglio non è stato ancora convocato, nonostante l’importanza del problema, ma il sindaco non ci ha mai informato ed aggiornato su eventuali iniziative, ritenendo inutile una condivisione con le opposizioni su un tema che dovrebbe essere super partes. Infatti la difesa del lavoro e dell’informazione è di interesse generale. Ancora più grave è il fatto che gli aggiornamenti giungono nella pagina privata del sindaco di Monteriggioni e non su quella istituzionale. Sollecitiamo ancora una volta il sindaco e la maggioranza alla convocazione del Consiglio Comunale di Monteriggioni per discutere la mozione di solidarietà verso i lavoratori della Redazione di Antenna Radio Esse presentata dal nostro gruppo consiliare

Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio – Gruppo consiliare “Per Monteriggioni”