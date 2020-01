Per Montefollonico parte il progetto “Un Monte di mobilità”

Un servizio di trasporto gratuito in favore di alcune categorie di cittadini che necessitano di particolare attenzione

SIENA. Grazie al contributo di Fondazione Monte dei Paschi, che aveva pubblicato un bando per progetti a favore della mobilità delle fasce più fragili della popolazione, con l’obiettivo di efficientare il sistema esistente di trasporto sociale attraverso soluzioni di rete, il Comune di Torrita di Siena, in collaborazione con l’Auser Torrita, la Misericordia Torrita, la Pubblica Assistenza Torrita e la Pro Loco Montefollonico, ha realizzato “Un Monte di mobilità”.

Si tratta di un servizio di trasporto gratuito rivolto ad alcune categorie di cittadini, residenti nella frazione di Montefollonico, che per il loro stato particolare di difficoltà, permanente o transitorio, necessitano di particolare attenzione e supporto. Il progetto è stato infatti studiato per gli ultrasessantacinquenni, le donne in stato di gravidanza e per le giovani madri, e si articola su due tipologie di trasporto:

il servizio a chiamata, attivo dal 15 gennaio, sarà effettuato su prenotazione telefonando al numero 349 5241481 con un preavviso di almeno 5 giorni, e permetterà di raggiungere sia luoghi di cura, come gli Ospedali di Nottola, Fratta di Cortona, Siena, Abbadia San Salvatore, Poggibonsi e Arezzo, che le stazioni ferroviarie di Chiusi, Arezzo, Siena e Terontola;

il servizio navetta, che sarà inaugurato il 4 febbraio, si effettuerà ogni martedì e venerdì permettendo di raggiungere Torrita per visite mediche o anche per il semplice disbrigo di tutte quelle pratiche e commissioni personali che fanno parte della normale quotidianità. La partenza è fissata per le 9:00 del mattino dal Pianello, con una fermata anche in loc. Osteria delle Noci. Mentre a Torrita la navetta effettuerà fermate a Torrita Paese, al Triangolo-Via Lauretana, nella zona Poste-Via Mazzini e in Piazza Don Giovanni. Il rientro da Torrita è fissato nelle ore 12:30. Per questo servizio è gradita la prenotazione allo stesso numero del servizio a chiamata, il 349 5241481.

Entrambi i servizi sono gratuiti, ma è necessario essere in possesso di una tessera omnicomprensiva Misercordia-Pubblica Assistenza-Auser, che ha un costo di € 15,00.

“E’ un servizio studiato per venire incontro alle esigenze di alcuni cittadini di Montefollonico, che rientrano nelle cosiddette categorie deboli e che hanno bisogno di muoversi per motivi inerenti alla sfera della salute, ma anche per quelle piccole esigenze della vita di ogni giorno” – così Natascia Volpi, assessore comunale ai rapporti con la Comunità di Montefollonico – “Anche questo progetto, come per il recentissimo “RH18-Torrita dona”, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e alcune associazioni del territorio torritese”.

Già dal 15 gennaio, sarà possibile tesserarsi con un semplice telefonata al numero sopra indicato, oppure recandosi all’Ufficio della Pro Loco di Montefollonico. Il 4 febbraio, il servizio navetta sarà inaugurato con il viaggio inaugurale che dal Pianello porterà alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni partner fino al Palazzo Comunale, dove si svolgerà un piccolo rinfresco.