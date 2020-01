Pensilina stadio di Poggibonsi, iniziati i lavori in officina

“I lavori propedeutici all’intervento sono iniziati. E’ in corso infatti la produzione della carpenteria metallica della nuova pensilina che non si svolge in loco ma in officina. Seguirà, a metà febbraio, la fase di cantiere allo stadio, con demolizione e conseguente montaggio e recupero delle strutture”. E’ Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici, ad intervenire sulla messa in sicurezza alla pensilina dello stadio, oggetto anche di risposta nell’ultimo consiglio comunale all’interrogazione presentata dalla lista Civiche Insieme. L’intervento in questione riguarda la parte centrale della struttura che ne rappresenta il nucleo originario. Il progetto prevede la rimozione completa dell’attuale copertura della tribuna che sarà sostituita con una nuova struttura in acciaio e nuovi tratti di canale di gronda e inserimento di tubazioni per la formazione di nuove vie di smaltimento delle acque meteoriche, oltre ò ripristino corticale delle superfici in calcestruzzo nelle parti a vista che risultano maggiormente degradate. Si tratta di un intervento strutturale necessario per il ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza. La struttura è stata chiusa per l’emergere di alcune criticità nel controsoffitto della pensilina in muratura e cemento armato della tribuna centrale. “Nell’immediato, come si ricorderà – dice Carrozzino – sono state realizzate alcune opere volte a mettere in sicurezza l’area e a garantire il parziale utilizzo della struttura, visto che da subito era emersa la necessità di una vera e propria opera pubblica per la risoluzione definitiva. Questo ha significato un percorso complesso che abbiamo accompagnato in tutte le fasi a partire dal reperimento delle risorse”.

L’intervento è stato infatti inserito nel piano delle opere pubbliche con le variazioni di Bilancio del 31 luglio scorso. Insieme ad altre nuove opere sono state introdotte in Bilancio le risorse per sistemare la tribuna, pari a 180mila euro. Nel frattempo la progettazione dell’intervento si è conclusa. Dopo l’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica, avvenuta a giugno, a metà ottobre è stato approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la pubblicazione della procedura di gara. Iter che si è concluso con l’aggiudicazione.

L’8 gennaio scorso si è svolto l’incontro con l’impresa per definire l’avvio delle operazioni, alla presenza anche dell’US Poggibonsi per condividere le modalità operative. Da capitolato di gara i lavori dureranno sessanta giorni. “L’auspicio – chiude Carrozzino – è di avere la tribuna a disposizione alla fine di aprile, inizio maggio”.