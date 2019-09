Pd San Gimignano: “Salvini fa passerella su un fatto di cronaca”

Bonafè e Kuzmanovic: "approfitta di una delicata inchiesta per ritagliarsi un momento di visibilità"

SAN GIMIGNANO. “Anche stavolta Matteo Salvini approfitta di una delicata inchiesta per ritagliarsi un momento di visibilità in Toscana. Noi invece, nel respingere qualsiasi strumentalizzazione, non cambiamo le nostre posizioni a seconda di chi siano presunti responsabili o vittime. Per quanto ci riguarda sta alla magistratura fare chiarezza sempre e anche stavolta sui fatti di San Gimignano”. Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, sulla visita annunciata da Salvini per domani a San Gimignano.

“La politica non deve strumentalizzare, ma risolvere i problemi – aggiunge -. Il tema delle condizioni delle carceri va preso in seria considerazione: sovraffollamento e carenza di personale in primis non facilitano la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Che un detenuto viva il carcere in condizioni non degradanti, formandosi e acquisendo competenze per il futuro, senza tornare a delinquere quando esce, è una questione di umanità, ma va anche nell’interesse di tutti i cittadini”.

“Caro Matteo, benvenuto in una città che è sempre stata di accoglienza fin dal medioevo – aggiunge il segretario Pd, Sergio Kuzmanovic -. Sei venuto per strumentalizzarci, ma non ci riuscirai. Siamo stupiti che tu scopra il carcere di Ranza e le sue condizioni solo ora, quando da anni come Pd sangimignanese, assieme all’amministrazione comunale, denunciamo le carenze strutturali che hanno portato il penitenziario ad essere abbandonato al suo destino. In questi anni sono state messe in campo molte azioni per renderlo vicino alla comunità. Spegni l’ossessione del tweet, l’urgenza del post, la sincope da selfie che ti affligge ogni giorno e guarda la nostra bellissima città, che, insieme a te, ospita altri 3 milioni di persone l’anno. Perdi il tuo tempo se pensi di sfruttarla per la tua campagna elettorale permanente”.