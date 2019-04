Pd, Psi e Leu/Perimolti sostiene in candidato sindaco Frosini

Una decisione condivisa dalle forze politiche della coalizione che vedono in Frosini una decisa volontà di promuovere concrete linee d’azione

MONTERIGGIONI. La coalizione di centrosinistra per Monteriggioni promossa da PD, PSI e Comitato Leu/Perimolti sceglie Andrea Frosini come candidato a Sindaco. Una decisione condivisa dalle forze politiche della coalizione che vedono in Frosini, che in questi anni ha maturato una preziosa esperienza amministrativa e politica, una decisa volontà di promuovere concrete linee d’azione che rafforzano l’identità delle forze progressiste del nostro territorio.

“Sono orgoglioso – dichiara Andrea Frosini – di poter fare da trait d’union fra più soggetti politici per costruire un ampio progetto di centrosinistra che sarà aperto anche al supporto civico. Oggi, più che mai, dobbiamo unire le forze tra persone di buona volontà che non cercano l’unanimismo ma l’armonia di vedute per definire insieme un programma da proporre ai nostri concittadini, fatto di poche parole ma ricco di linee d’azione credibili e concretamente realizzabili per il futuro di Monteriggioni. Cultura e turismo, gestione e uso del territorio, sviluppo economico ecosostenibile, energie rinnovabili, sicurezza pubblica, forme di partecipazione alla governance locale, servizi alla comunità, associazionismo, lavoro, questi sono i macro temi su cui ci confronteremo per la stesura del programma elettorale per il prossimo mandato amministrativo”.

La scelta di Frosini si è rivelata appropriata anche per l’apprezzamento che ha suscitato sul territorio. Sono già in molte le persone che con entusiasmo si sono aggregate nelle varie frazioni in gruppi civici per fornire il loro concreto sostegno alla candidatura a partire dall’elaborazione di idee e proposte programmatiche per ogni realtà locale. Sono già attivi anche i tavoli di confronto aperti a tutti gli iscritti e simpatizzanti dei partiti che formano la coalizione.

