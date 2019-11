Pd: “No all’uso scorretto dei social istituzionali”

Il partito stigmatizza l'utilizzo che ne viene fatto dalla maggioranza a Monticiano

SIENA. Il Partito Democratico provinciale di Siena fa proprio l’appello del Centrosinistra di Monticiano per un corretto uso delle pagine istituzionali del Comune e per una corretta comunicazione istituzionale che esca dalla propaganda costante e dalla diffamazione.

“Rispetto alla situazione del Comune di Monticiano – scrivono infatti le forze di centrosinistra – l’uso dei social network che sta facendo la maggioranza che governa il Comune è molto discutibile.

La pagina Facebook del Comune fu creata per informare i cittadini, oggi invece serve per imbonire, per accusare chi c’è stato prima, per creare consenso in una campagna elettorale senza fine. E lo fa in maniera vigliacca, perché il cittadino vede il simbolo del Comune e pensa che sia una comunicazione istituzionale, quando è invece una manovra di bassa politica per fini particolari.

L’ultimo episodio, quello della Corte dei Conti per intendersi, che trasforma questioni tecniche che sono state rivolte a tutti i comuni della Toscana che hanno fra le entrate sanzioni amministrative in violazione del codice della strada a seguito delle nuove norme sulla contabilità delle pubbliche amministrazioni, aggredisce alludendo a un “buco di bilancio” che non c’è, e sembra chiamare, come in altre recenti occasioni, l’intervento della procura . Quanti cittadini di Monticiano sanno come funziona la Corte dei Conti? Quanti cittadini di Monticiano conoscono approfonditamente il bilancio comunale e come funziona? Non ha importanza per il Sindaco, la Giunta e la loro maggioranza. Se il Comune di Monticiano eredita dal passato, dalle passate amministrazioni, qualcosa di buono (la nuova scuola, la casa di riposo la Piaggiarella, il centro di raccolta, i progetti per Petriolo, il museo della biodiversità, la pavimentazione di San Lorenzo, etc.), si prendono tutto il merito. Se c’è anche solo il sospetto di qualche errore amministrativo, evidentemente condotto in buona fede, la macchina del fango si mette in moto e senza mezzi termini si grida “Vergogna!”.

Di che cosa ci dovremmo vergognare? Noi andiamo invece a testa alta per tutte le realizzazioni che abbiamo fatto insieme ai cittadini.

Oggi è molto difficile amministrare un piccolo comune come il nostro e c’è bisogno di solidarietà fra tutti i cittadini. Questa continua delegittimazione dell’operato dei vecchi amministratori che appartenevano ad altri schieramenti politici fa molto male al paese nel suo insieme perché crea solo sospetto e alla fine odio.

La verità è che l’attuale maggioranza non ha oggi visione politica, non ha progettualità: si cerca un nemico per autolegittimarsi. Senza di esso non ci sarebbe nemmeno la tenuta della maggioranza. Tutti i progetti di cui Uniti per il Rinnovamento si è preso trionfalmente il merito provengono dalle amministrazioni PD e Centrosinistra (Cresti, Cencioni e Becucci per parlare solo dei più recenti) e che l’attuale amministrazione non avrebbe né pensato né realizzato. I meriti sono tutti loro, i problemi sono sempre stati creati dagli altri che si devono vergognare. Si punta il dito verso qualsiasi irregolarità, anche minima, e quando ovviamente viene fuori che si tratta proprio di nulla poi non si chiede scusa.

Facciamo appello a tutti i cittadini di Monticiano che vogliono il bene del loro piccolo paese affinché non cadano in trappola, affinché vedano la realtà oggettiva e non si appiattiscano su quell’unica parte violenta e arrogante che vuole solo dividere e fomentare l’odio. Un odio doloroso perché solo l’unità della società civile può salvare un piccolo paese come Monticiano”.