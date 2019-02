“Passato vivente. Giochi e rievocazioni storiche” si presenta all’Accabì

“Passato vivente. Giochi e rievocazioni storiche” sarà presentato all’Accabì. Proseguendo il progetto denominato “Di medioevo in medioevo”, in corso dal 2018 ed incentrato su forme ed espressioni del ‘medioevo reinventato’, la Società Storica della Valdelsa ha organizzato a Poggibonsi una conferenza dedicata alla presentazione del volume “Passato vivente. Giochi e rievocazioni storiche”. Volume di Maria Cristina Carratù e Fabio Dei, uscito nel 2018 per i tipi di Pacini Editore di Pisa. L’iniziativa, rivolta a tutti gli appassionati, è programmata per sabato 2 marzo presso l’Accabì (auditorium, terzo piano) a partire dalle 17.

POGGIBONSI.

Parteciperanno alla presentazione: Caterina Di Pasquale (Università di Pisa), Antonio Fanelli (Università di Firenze), Roberta Benini (Presidente “Comitato per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica” della Regione Toscana), Lisa Lorusso (Pacini Editore). Saranno presenti gli autori.