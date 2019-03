“Parcobaleno” è il parco giochi inclusivo per i bambini diversamente abili

La nuova struttura sorge al lago di Montepulciano e sarà inaugurata sabato 30 marzo

MONTEPULCIANO. Sarà inaugurato sabato 30 marzo, alle 15.30, al Centro visite “La Casetta” del Lago di Montepulciano, “Parcobaleno”, uno spazio che accoglie giochi concepiti e realizzati per l’utilizzo anche da parte di

bambini diversamente abili.

L’area comprende un’altalena, un girello, un gioco a molla, pannelli sensoriali con ausili per vari tipi di disabilità e tavoli con panche e spalliere a cui può essere agevolmente accostata una carrozzina.

In questo ambiente i bambini diversamente abili potranno sentirsi non semplicemente accettati ma pienamente coinvolti, protagonisti al pari dei coetanei normodotati, e potranno esercitare il proprio diritto a giocare, a divertirsi, ad esprimersi, a crescere.

“Parcobaleno”, nato da una proposta di Lorenza Duchini, Consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità, è stato realizzato dal Comune di Montepulciano; il Lions Club di Chianciano Terme ha sostenuto il progetto con un proprio contributo.