Parcheggio scambiatore a Ponte a Macereto: approvata la mozione del Pd

Il testo firmato dal consigliere Simone Bezzini impegna la Giunta ad attivarsi per servire le comunità di Monticiano e Murlo lungo la tratta Siena-Grosseto

FIRENZE. Realizzare un parcheggio scambiatore all’altezza di Ponte a Macereto per servire le comunità di Monticiano e Murlo lungo la tratta Siena-Grosseto, una volta che verrà concluso il lotto 9. È quanto sollecita la mozione approvata in commissione Ambiente del Consiglio regionale, guidata da Stefano Baccelli (Pd), di cui è primo firmatario il consigliere Simone Bezzini (Pd).

Il testo, come spiegato dallo stesso Bezzini, “nasce dall’ascolto e dal confronto che si è svolto ai primi di agosto durante un’assemblea del Pd a San Lorenzo a Merse. La comunità, in seguito all’approvazione del progetto definitivo del lotto 9 della superstrada, ha posto la questione della realizzazione del parcheggio scambiatore che metterebbe gli abitanti di Monticiano e Murlo in grado di usufruire del trasporto pubblico locale che collega Siena e Grosseto” ha spiegato.

La mozione impegna la Giunta ad “attivarsi nei confronti del ministero delle Infrastrutture e di Anas per verificare la possibilità di inserire la realizzazione dell’infrastruttura fra la progettazione definitiva del raddoppio della superstrada già approvata e quella esecutiva che verrà fatta nei prossimi mesi”.

Nel testo si ripercorrono i lavori della Siena-Grosseto e degli “11 lotti ultimati di cui 9 sono già in esercizio, 1 con gara in fase di avvio e 1 in fase di progettazione”. Con il lotto 9 verrà realizzato lo svincolo per Monticiano che sostituirà l’attuale uscita nei pressi di San Lorenzo a Merse. Il parcheggio scambiatore “favorirebbe il pendolarismo con i mezzi pubblici sia per gli abitanti del comune di Monticiano, sia dei comuni limitrofi, a partire da quello di Murlo” ha spiegato ancora Bezzini.