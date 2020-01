Parcheggio di via delle Rimembranze a Murlo: il termine dei lavori è prossimo

MURLO. A Murlo sono in via di completamento i lavori del nuovo parcheggio nell’area dell’immobile denominato “Il Feudo” in via le Rimembranze a Vescovado di Murlo. L’intervento, che prevede un quadro economico di quindici mila euro, consiste nella pulizia e riasfaltatura completa dell’area, nell’installazione di una recinzione e di un cancello pedonale oltre che della segnaletica verticale e orizzontale. Una volta completato il parcheggio potrà ospitare fino a tredici autovetture e prevederà uno spazio dedicato ai portatori di handicap e uno spazio rosa per le donne in dolce attesa.

“La realizzazione di questo nuovo parcheggio – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – è molto importante per l’abitato di Vescovado di Murlo perché offre una risposta concreta all’esigenza di sosta e allo stesso tempo risolve un problema di decoro urbano che non poteva più essere trascurato. Come già fatto in altre occasioni ringraziamo la parrocchia, che è la proprietaria, per la sensibilità dimostrata nel raggiungere un accordo che di fatto è vantaggioso per tutti e che ci ha permesso di intervenire in modo risolutivo. Non vediamo l’ora di vedere i lavori terminati perché siamo certi offriranno un bel servizio ai nostri cittadini”

Il parcheggio in questione è posto in prossimità dell’ambulatorio medico, dell’ufficio postale nonché di alcuni negozi e, quindi, può essere considerato un punto strategico per la frazione di Vescovado di Murlo