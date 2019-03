Papini candidato sindaco del centrodestra a Buonconvento

BUONCONVENTO. Per quanto mi riguarda – da candidato sindaco per la lista “Centro Destra Unito per Fabio Papini” a Buonconvento -, dopo aver fatto un po’ da spettatore, ho deciso con i rappresentanti di tutti i partiti di centrodestra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia di accettare la candidatura.

Essere stato consigliere Comunale in questi anni è stata un’esperienza straordinaria che mi ha permesso di conoscere ancora meglio le diverse realtà socioeconomiche e le persone che vivono nel territorio.

Ascoltare tantissimi Buonconventini, impegnarmi quotidianamente al servizio delle loro preoccupazioni e speranze ha cambiato per sempre il mio sguardo sulle cose e sulla vita, perché fare politica nella comunità in cui vivi è una palestra che riempie di energia e insegna a mettere sempre il bene comune davanti ai propri punti di vista.

In questo quadro però noi dobbiamo pensare e concentrarsi su Buonconvento, lo stato di degrado è sotto gli occhi di tutti, il debito lasciato in eredità dalla precedente legislatura ha procurato segni indelebili nella comunità e tutt’oggi la stessa ne paga le conseguenze. Non passo una sola volta dalla Piazza del centro illeso dai soli commenti:” che desolazione, che degrado, non c’è più nessuno, i negozi chiudono…”, in virtù di questo, il mio slogan in campagna elettorale sarà “Buonconvento o si cambia o tutto si ripeterà “.

Curare questo malato, senza star ad elencare le patologie, è impresa ardua e quanto meno di lunga durata che dovrà essere affrontata da gente con esperienza politica. Per questo mi impegnerò per essere all’altezza della fiducia e della stima che ho ricevuto. Sarà un percorso difficile, ma senz’altro stimolante che farò con autonomia, determinazione e umiltà.

Papini Fabio