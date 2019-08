Palio del cacio, vince il Pianetto 

Grande partecipazione a Celle sul Rigo, per un gioco storico. Tutti i nomi dei vincitori delle gare di domenica scorsa

SAN CASCIANO DI BAGNI (SIENA) – Il Palio del cacio, edizione 2019, ha visto primeggiare Massimo Zini e Valerio Andreotti della contrada del Pianetto. In un centro storico particolarmente affollato, nel pomeriggio di domenica 18 agosto si sono svolte le sfide tra i quattro rioni del paese: Pianetto, Case Nuove, Borgo Nuovo e Cantone. Coinvolte quattro categorie di giocatori, divisi per fasce di età. Tra i bambini ha vinto il Cantone, con Dennis Pinzi e Andrei Meloni, tra i ragazzi Case nuove con Simone Fabrizio e Andrea Gori, tra gli esordienti Case Nuove con Gianmarco Gori Adanello Fastelli. Il Pianetto ha chiuso i giochi primeggiando tra i “big”, anticipando una bella serata con i cibi del territorio, musica dal vivo e un’attrazione di sand art, accanto alle dovute premiazioni.

Si è rinnovata, così, una sfida che consiste nel lancio “a ruzzola” di un forma di pecorino stagionato da un chilo, per le vie del paese. Vince chi, a parità di lanci, raggiunge prima il traguardo. Le forme che si rompono, urtando contro angoli e gradini delle vie, appartengono al proprietario, che deve rimpiazzarle a proprie spese. Il premio per il vincitore è la forma di formaggio utilizzata dall’avversario. Il gioco ha un’origine antica, che si perde nei secoli. Il “Gioco del cacio” viene effettuato tradizionalmente dai cellesi, nelle ore antimeridiane dell’ultimo giorno di Carnevale. Da qualche anno si replica in agosto, con coppie di giocatori che hanno i colori delle contrade dei quattro rioni del paese. A riprova della sua origine e della sua importanza, anche per l’ordine e la sicurezza dei cittadini (un forma lanciata a velocità può produrre lesioni importanti alla persona), c’è, ad esempio, il regolamento comunale del 1863, che si occupa delle modalità del gioco.