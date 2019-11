Open day: porte aperte ai Licei Poliziani

MONTEPULCIANO. Domenica 24 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, i Licei Poliziani aprono le porte per il primo open day riservato agli studenti, e alle famiglie, delle classi medie per presentare l’offerta formativa e i vari percorsi di studio dell’IISS A. Poliziano.

Durante la giornata, alunni e genitori avranno l’opportunità di visitare gli edifici dell’istituto, incontrare i docenti e gli studenti tutor per programmare i rispettivi percorsi scolastici. Il dirigente scolastico Marco Mosconi, presso l’Aula Magna della struttura, illustrerà i vari indirizzi di studio che offrono i Licei Poliziani.

Per ragioni organizzative, le visite ai vari laboratori si svolgeranno dalle 10:00 alle 11:00, dalle 11:00 alle 12:00, dalle 12:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 16:00, dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 18:00. Gli studenti tutor accompagneranno gli studenti con le loro famiglie, a gruppi, nei vari laboratori, in modo da agevolare lo svolgimento delle attività all’interno degli stessi.

Tra le grandi novità che verranno illustrate per il prossimo anno scolastico ci sarà l’aula 3.0 con i progetti di realtà aumentata, a disposizione di tutti gli studenti del liceo scientifico e gestito dalla prof.ssa Casini, che ha già ricevuto importanti riconoscimenti dal Miur. Ci sarà poi spazio per scoprire anche il laboratorio di robotica e innumerevoli progetti che saranno a disposizione di tutti quegli studenti che decideranno di scegliere i Licei Poliziani per la loro formazione futura.

I prossimi open day in calendario si terranno domenica 15 Dicembre 2018, la mattina dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, e domenica 12 Gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 13. Per ulteriori informazioni sugli Open Day, è possibile visitare il sito web www.sito.liceipoliziani.com o contattare la segreteria didattica al numero 0578758228 il lunedì dalle ore 9:20 alle ore 10:20 o al numero 3484641381.