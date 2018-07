Open Day informativo Start Up House a Chiusi

Martedì 25 luglio un’intera giornata dedicata alla scoperta delle opportunità per le giovani imprese

CHIUSI. Si terrà a Chiusi mercoledì 25 luglio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 il primo open day gratuito organizzato presso la nuova “Start Up House” in via Paolozzi, centro storico, Chiostro di San Francesco, grazie alla collaborazione tra Comune della Città di Chiusi, Regione Toscana, Terre di Siena Lab e Biblioteca Comunale e Informagiovani Città di Chiusi. Durante l’iniziativa gli operatori di Terre di Siena Lab approfondiranno i temi riguardanti il mondo delle imprese start-up e saranno a disposizione per dare informazioni su ricerca e presentazione di domande per l’accesso a finanziamenti regionali/nazionali/europei, corsi di formazione specialistica, anche attraverso attività di networking e collegamento a partner strategici. Le opportunità per le nuove imprese saranno, dunque, illustrate nei nuovi spazi realizzati dopo un minuzioso lavoro di restauro della struttura collocata nel cuore del centro storico di Chiusi, attigua al Chiostro di San Francesco, e ristrutturata grazie ad una operazione di finanziamento tra Comune della Città di Chiusi, Regione Toscana e Banca Valdichiana. Gli spazi sono dotati di impianto elettrico, impianto di illuminazione e riscaldamento, accesso a internet, sala riunioni e servizi igienici condivisi. I cinque moduli (uffici) sono offerti con una fornitura base di arredo (scrivanie, sedie, cassettiere, armadi). Anche per quanto riguarda i servizi la “Start-Up House” è stata pensata per agevolare l’avvio dell’attività imprenditoriale; non è previsto nessun canone di utilizzo ad esclusione delle spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrica) e l’accesso a internet, per le quali è previsto un rimborso forfettario da quantificare in base ai consumi. Gli spazi a disposizione della Start Up House sono riservati sia agli operatori economici costituiti da almeno due anni sotto forma di impresa o di ditta individuale sia alle persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, previa la sottoscrizione di un impegno alla costituzione di impresa entro 30 gg dall’eventuale comunicazione di assegnazione degli spazi e comunque prima dell’insediamento. Il periodo di permanenza delle neo-imprese è di 24 mesi, eventualmente prorogabile fino ad altri 12 mesi, a seguito di opportuna valutazione da parte degli uffici comunali competenti in collaborazione con Terre di Siena Lab srl, che prenderanno in esame le motivazioni della richiesta.

L’open day di martedì 25 luglio sarà soltanto la prima di una serie di giornate di orientamento; altri appuntamenti sono previsti nel prossimo autunno.

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@terredisienalab.it