‘Occhio alla truffa’, il Comune promuove una campagna di sensibilizzazione

Tre appuntamenti con Fabrizio Giannini Comandante della Polizia Municipale di Sinalunga,Luca Falciani di Federconsumatori Siena e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine

SINALUNGA. L’Amministrazione Comunale di Sinalunga, insieme alla Prefettura di Siena, alla Polizia Municipale locale, Federconsumatori di Siena, CGIL SPI, Auser Arcobaleno di Pieve di Sianlunga e Auser Centostelle di Bettolle, organizza e promuove una serie di incontri con lo scopo di fornire ai cittadini informazioni utili per non cadere vittime di truffe e raggiri.

Quello della sicurezza è un tema molto importate per il Comune di Sinalunga e con questi incontri, l’amministrazione vuole fornire ai cittadini degli strumenti importanti per contrastare le truffe e tutelare la propria tranquillità. Difendersi dalle truffe è possibile e la miglior arma di difesa è conoscere i trucchi dei truffatori e adottare alcune semplici precauzioni.

Gli incontri organizzati e promossi dal Comune sono tre: il primo è in programma per venerdì 28 febbraio alle ore 16:15 presso l’Auser Arcobaleno a Pieve di Sinalunga, il secondo per venerdì 6 marzo alle ore 16:15 all’Auser Centostelle di Bettolle e l’ultimo per venerdì 20 marzo alle ore 16:15 in Sala Agnolucci a Sinalunga. In tutti e tre gli incontri interverranno, oltre all’amministrazione comunale, il Dott. Fabrizio Giannini Comandante della Polizia Municipale di Sinalunga, l’Avv. Luca Falciani esponente Federconsumatori Siena e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

“Con questi incontri, come amministrazione vogliamo contribuire a dare informazioni utili per chiarire quante e in che modo possono essere attuate le truffe nei confronti di onesti cittadini, a danno in particolar modo di persone anziane. Ogni cittadino deve sapere che non è solo, ma può rivolgersi in qualsiasi momento alle associazioni che trattano il tema e alle Forze dell’Ordine, dove è possibile trovare persone preparate e in grado di aiutarle” – spiega il Sindaco Edo Zacchei.