“Obiettivo Murlo”: mille le foto in concorso

di Annalisa Coppolaro

MURLO. ”Una edizione attualissima e interessante, con 91 fotografi e mille fotografie da tutta Italia, sui vari temi, tra cui Un mare di plastica, molti premiati e la preziosa collaborazione del Comune di Murlo con il Sindaco Davide Ricci, il vicesindaco Stefano Abelini e l’assessore alla Cultura Loredana Celi, che ringraziamo. Una tredicesima edizione davvero riuscita”. Così Marcello Filippeschi, presidente dell’Associazione Proloco di Murlo che ha organizzato la manifestazione Obiettivo Murlo insieme al Circolo Fotografico Stile di Monteroni d’Arbia, un concorso fotografico che ha ottenuto un ottimo successo fin dal suo inizio, oltre al prezioso patrocinio della FIAF.

”Vorrei ringraziare anche Sara Cipriani -aggiunge Filippeschi- che era delegata dal Consiglio della Proloco all’organizzazione di questa edizione del Premio, e Pierluigi Tolu presidente del Circolo Stile. La premiazione si svolge domenica 29 settembre, verranno dati molti premi per le varie sezioni inclusa una locale a cui hanno partecipato 31 fotografi , e si aprirà anche la mostra fotografica del Premio, insieme a una seconda mostra dal titolo L’effimero e l’eterno, aperte fino al 13 ottobre”.

Domenica 29 si inizia al mattino con la lettura dei portfolio aperta a tutti, poi con un pranzo a Bosco della Spina e quindi nel pomeriggio la premiazione : una giuria presieduta dal notissimo fotografo Claudio Calosi ha scelto tra le mille foto arrivate gli scatti più significativi nelle sezioni nazionali e in quella locale.

”E’ stato un grosso lavoro- commenta Sara Cipriani. – Il tema Un mare di plastica è stato scelto per sensibilizzare le persone a un argomento importante, e infatti la foto vincitrice con una bottiglia di plastica e i bagnanti di una spiaggia ha un grosso impatto. Per il secondo anno ho organizzato il premio con Pierluigi Tolu di Stile, ed abbiamo l’onore da anni di contare sul patrocinio FIAF che molti concorsi non riescono ad ottenere. Una giuria qualificata e la stima dei grandi fotografi italiani ci ripagano ogni anno del nostro impegno, Onori ed oneri di un concorso che punta su Murlo l’obiettivo del mondo fotografico nazionale, ed è anche il senso del nome di questa manifestazione”. I premi consistono in medaglia d’oro FIAF, buoni di 250 euro in materiale fotografico offerto da Foto Ottica Moderna Siena di Fanetti A., pernottamenti e prodotti locali di alta qualità. Questi i premiati: Sezione A: 1°Luna Feliciano, 2°Giulio Montini, 3°Marzio Filippo Minorello. Sezione B: 1° Claudio Palermo, 2°Maurizio Pagnottelli, 3°Adriano Favero. Sezione C: 1° Enrico Patacca, 2° Daniele Ferretti 3° Claudio Mammucari. Miglior foto Inedita (medaglia d’oro Fiaf) Simona Capannoli, Miglior autore provincia di Siena: Gianni Lombardini, Sezione Murlo Nascosta: 1° Luca Donati, 2° Aldo Montinaro, 3° Nicola Ulivieri. Complimenti.