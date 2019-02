Nuovo scuolabus per Radicofani

Le contrade eleggono le nuove cariche

RADICOFANI. Un mezzo tutto nuovo per trasportare i bambini di Radicofani a scuola e riportarli a casa, verrà presentato dal sindaco Francesco Fabbrizzi domenica 24 febbraio (ore 12) in piazza San Pietro. “Il nuovo scuolabus – commenta il sindaco – dimostra l’attenzione che il Comune dà ai nostri ragazzi, sia per la didattica che per la sicurezza. È solo l’ultimo di una serie di investimenti, per dare servizi di qualità ai nostri cittadini, e in particolare alle giovani generazioni”.

Sempre domenica (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18), nella sala consiliare del Comune di Radicofani si svolgono le elezioni per rinnovare i direttivi delle Contrade di Radicofani. Un analogo “seggio” verrà insediato a Contignano (dalle 15 alle 19) nella sede della Proloco. Potranno essere eletti solo i soci maggiorenni delle contrade in regola con il tesseramento dell’anno 2018. Allo stesso modo, Possono votare tutti i cittadini con età minima di 16 anni, ma devono risultare iscritti. Il tesseramento può essere effettuato al momento del voto.