Nuovi orari per la raccolta dei rifiuti a Sovicille

In programma quattro incontri pubblici con i cittadini

SOVICILLE. Proseguono le iniziative a sostegno dell’ambiente e a supporto di una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti dell’Amministrazione comunale di Sovicille in collaborazione con Sei Toscana.

Dopo il raggiungimento di risultati molto importanti, con l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e dati in attesa di certificazione che collocano Sovicille tra i comuni più virtuosi di tutto il bacino con oltre il 70% di RD, l’Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, raccogliendo alcuni suggerimenti emersi nell’attività di ascolto dei cittadini, introdurrà delle piccole modifiche legate in particolare agli orari di conferimento e di ritiro porta a porta.

Per rendere ancor più efficiente il servizio infatti, a partire da marzo, i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti entro le 7 di mattina in modo da consentire agli operatori di rimuoverli nel corso della mattinata e avere così un migliore decoro dei centri abitati del comune. Non solo, l’Amministrazione comunale ha deciso anche di estendere l’orario di apertura della stazione ecologica di San Giusto per consentire una migliore fruibilità di un servizio che è sempre più conosciuto e utilizzato dai cittadini.

“Siamo soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti – dice il sindaco Giuseppe Gugliotti –. Il traguardo del 70% di raccolta differenziata, con un’ottima qualità del materiale avviabile a riciclo, conseguito in tempi molto ridotti è la testimonianza evidente della spiccata sensibilità dei nostri cittadini alle tematiche ambientalmente rilevanti. Siamo ben consapevoli che, per quanto riguarda i rifiuti, ci sono ancora aspetti organizzativi da aggiustare e comportamenti da correggere: iniziamo oggi il percorso di revisione che vedrà ulteriori interventi, compreso l’avvio dell’attività sanzionatori, nei prossimi mesi”.

Per illustrare tutte le novità, i nuovi servizi e i risultati raggiunti, l’Amministrazione Comunale, insieme a Sei Toscana, hanno programmato quattro incontri pubblici rivolti ai cittadini che si svolgeranno mercoledì 19 febbraio, alle 18 al Circolo Arci di Sovicille e alle 21 al Circolo Arci di Rosia. Giovedì 20 febbraio alle 18 al Circolo Arci di Volte Basse e alle 21 nei locali parrocchiali di San Rocco a Pilli.

In questi giorni sono in fase di consegna a casa di tutti i cittadini di Sovicille una lettera e una nuova Guida alla raccolta differenziata, contente le corrette modalità di separazione dei rifiuti e le informazioni sui nuovi orari e su tutti i servizi presenti nel comune (eco-compattatori, box RAEE, Ecoscambio, raccoglitori olio alimentare).

L’Amministrazione comunale inoltre ricorda che, chi non l’avesse ancora fatto, può ritirare la 6Card presso il nuovo ufficio TARI del Comune in via dei Nocini (c/o Locali dell’Ecoscambio) il mercoledì dalle 13 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.