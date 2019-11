Nuovi orari di apertura degli uffici del Comune di Montepulciano

Maggiori opportunità grazie all’orario continuato dello Sportello per il Cittadino

MONTEPULCIANO. Dal 1 Dicembre entra in vigore il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Montepulciano. Il relativo decreto è stato firmato dal Sindaco Michele Angiolini.

La revisione e aggiornamento dell’orario di apertura al pubblico risponde ad un modello organizzativo che, mentre ne assicura l’ottimale espletamento, intende garantire all’utenza un’erogazione dei servizi pubblici efficace ed adeguata.

Un monitoraggio effettuato nel tempo ha rilevato che, anche per le nuove modalità di accesso al Comune tramite i sistemi informatici (pec, pagopa etc), nella giornata del sabato l’utenza si è molto ridotta e non è più ritenuto economico per il Comune mantenere un unico sportello aperto.

La novità principale riguarda l’ormai popolarissimo SPIC (Sportello per il cittadino) che il lunedì e mercoledì sarà aperto con orario continuato, dalle 8.30 alle 17.30. Dunque l’ufficio sarà pienamente operativo anche durante la pausa-pranzo, favorendo soprattutto le esigenze di quella utenza legata ad orari di lavoro. Il martedì, il giovedì e il venerdì lo SPIC, che fornisce un’ampia gamma di servizi, dal rilascio delle certificazioni anagrafiche al protocollo fino alla consegna della modulistica, la ricezione di pagamenti, la presentazione di domande o pratiche etc. sarà invece aperto dalle 8.30 alle 12.30. Il sabato lo SPIC sarà chiuso. Per la redazione degli atti di morte e le autorizzazioni al trasporto sarà garantito, il sabato, la domenica e in occasione delle festività, il servizio di reperibilità, dalle 8.00 alle 12.00, chiamando il n. 333 9939423; di tale modalità sono state informate le ditte che svolgono i servizi funebri sul territorio.

Modifiche interessano anche l’Ufficio Entrate, situato al primo piano del Palazzo del Capitano, sempre in Piazza Grande, ed affidato alla società partecipata Montepulciano Servizi. Lo Sportello tributi e riscossioni sarà infatti aperto il lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (ritardando dunque di mezz’ora la chiusura) ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.

La Polizia Municipale, i cui uffici si trovano ugualmente nel Palazzo del Capitano, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (non più anche il sabato) dalle 10.00 alle 12.30; per le emergenze, rimane disponibile il numero diretto 0578 757452, attivo lungo l’arco delle 24 ore.

Restano invariati gli orari di apertura degli altri uffici; quindi i Servizi demografici e lo sportello SUAP – Attività Produttive riceveranno il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 ed il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30. Tutti gli altri servizi, appartenenti alle aree Amministrativa, Economico-finanziaria, Ambiente ed edilizia, Manutenzione e lavori pubblici, saranno aperti il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30.

Nell’orario di servizio, articolato su cinque giorni alla settimana (le mattine dal lunedì al venerdì, il lunedì e mercoledì pomeriggio), rimane sempre attivo il numero di telefono 0578 7121; è possibile raggiungere i singoli uffici, utilizzando i numeri diretti, dalle 11.00 alle 13.30 ed il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30.

Tutte le informazioni, con i dettagli, sono rintracciabili sul sito istituzionale www.comune.montepulciano.si.it