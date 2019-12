Nuovi mezzi per la Misericordia di Rapolano Terme

Il Governatore della Misericordia di Rapolano Terme, Fabrizio Tofani, ringrazia tutti i volontari e i rappresentanti delle Misericordie presenti per il lavoro di assistenza svolto nel 2019

RAPOLANO TERME. La Misericordia di Rapolano Terme, in occasione del pranzo annuale dei volontari che si è svolto ieri, domenica 15 dicembre, ha presentato alla cittadinanza e inaugurato due nuovi mezzi a disposizione per nuove emergenze: un’ambulanza per il 118 e un pulmino per i servizi di trasporto. L’inaugurazione ha visto la presenza, fra gli altri, del viceprefetto di Siena, Immacolata Amalfitano; del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini; del Comandante dei Carabinieri di Rapolano Terme e di altre autorità.

Il Governatore della Misericordia di Rapolano Terme, Fabrizio Tofani, ringrazia tutti i volontari e i rappresentanti delle Misericordie di altri territori presenti per il grande lavoro di assistenza svolto anche nel 2019. Un ringraziamento arriva anche dall’amministrazione comunale di Rapolano Terme, per il prezioso lavoro quotidiano svolto dalla Misericordia di Rapolano Terme verso persone in difficoltà e bisognose di assistenza. Un impegno che la conferma un’associazione importante per il territorio e un orgoglio per tutta la comunità di Rapolano Terme e Serre di Rapolano.