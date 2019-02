Nuove Acque: presentato il pianto d’investimenti in Valdichiana

Grazie al prolungamento della concessione fino al 2027, sarà garantita maggiore qualità delle acque e del servizio, con investimenti per 131 milioni e stabilizzazione della tariffa

MONTEPULCIANO. Durante una conferenza stampa tenutasi ad Arezzo martedì 19 febbraio, Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Arezzo e in parte per quella di Siena, ha presentato il nuovo piano degli investimenti fino al 2027

Grazie a un accordo sottoscritto lo scorso dicembre con un pool di istituti finanziari composto da UBI Banca e da BNL Gruppo BNP Paribas, la società ha ottenuto un finanziamento in project financing che consentirà di continuare a realizzare gli investimenti infrastrutturali sul territorio previsti dal piano di sviluppo. Allo stesso tempo, saranno avviati anche gli interventi necessari a raggiungere gli obiettivi di qualità tecnica del servizio secondo i nuovi standard previsti da ARERA, l’autorità nazionale che regola il servizio idrico integrato.

In virtù del finanziamento ottenuto e del prolungamento della concessione fino al 2027, approvato nel 2017 dai Sindaci della Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno e ratificato agli inizi del 2018 dall’Assemblea dell’AIT (Autorità Idrica Toscana) e da ARERA, Nuove Acque potrà garantire la copertura del fabbisogno di investimenti: si tratta di un importo complessivo che ammonta a circa 131 milioni da investire nel periodo 2018-2027, mantenendo, inoltre, la tariffa calmierata grazie a una rimodulazione su più anni dei costi coperti dalla tariffa (full cost recovery). “Un operazione fortemente voluta dal Comune di Montepulciano, che in questo ha avuto un ruolo determinante anche nell’assemblea dell’Autorita Idrica Toscana, dove la proposta di prolungamento della concessione è stata approvata a maggioranza” – così Luciano Garosi, vice Sindaco di Montepulciano, durante il suo intervento in conferenza stampa – “Ma è stata una scelta pienamente condivisa e concertata con i comuni senesi serviti da Nuove Acque, che avranno adesso positive ricadute sia in termini di investimenti, di erogazione del servizio e di contenimento delle tariffe”.

Infatti, questo importante risultato ottenuto da Nuove Acque favorirà il raggiungimento di importanti obiettivi di ammodernamento di alcune infrastrutture di servizio sull’intero territorio servito, tra cui il completamento del collegamento all’invaso di Montedoglio, che consentirà di avere un’acqua di ottima qualità anche nelle frazioni di valle di Montepulciano e nei comuni di Torrita e Sinalunga. Per quanto riguarda il comune di Chiusi, gli investimenti sono destinati alla potabilizzazione dell’acqua del suo lago. A derivazione di una maggior disponibilità finanziaria, saranno inoltre disponibili ulteriori risorse da destinare alla manutenzione delle reti e degli impianti, e al rinnovo delle condotte, al completamento del collegamento delle fognature e agli impianti di depurazione. Nuove Acque proseguirà dunque con ancora più solidità economica, finanziaria e gestionale sulla strada della tutela ambientale e del rispetto dell’ecosistema in cui opera, nel rispetto rigoroso delle norme che regolano il servizio idrico integrato.

“È stato un confronto con i Sindaci durato più di due anni” – ha dichiarato Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque. “La validità dell’intero progetto e le garanzie che siamo stati in grado di dare hanno messo d’accordo la maggioranza dei rappresentanti del nostro territorio, tantè che l’approvazione del nuovo piano economico – finanziario ha avuto il consenso anche di chi inizialmente si era mostrato più cauto sull’ipotesi di proroga della concessione: contenimento della tariffa, con un aumento medio annuale mai superiore all’1% fino al 2027, e certezza di investimenti compatibili con l’ambiente sono il simbolo del futuro di Nuove Acque e del servizio idrico su questo nostro bellissimo territorio”.

“Nuove Acque continuerà a offrire un servizio ottimale: abbiamo bilanci in attivo da anni e, pur operando in un settore sottoposto a rischi d’impresa, non abbiamo mai accumulato debiti, se non per ottenere la copertura agli investimenti che i proventi delle fatture non potevano garantire nell’immediato” – ha aggiunto Francesca Menabuoni, Amministratore delegato di Nuove Acque. “Abbiamo raggiunto una maturità fino a pochi anni fa inimmaginabile: rafforziamo il nostro ruolo di riferimento per la popolazione e allo stesso tempo poggiamo il nostro futuro su un piano di investimenti di dimensioni tali da garantire anche occupazione e ricadute positive per le aziende del territorio”.