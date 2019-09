Nuova Società Polisportiva Chiusi pronta alla nuova stagione

Presentata nella sala del consiglio comunale la nuova rosa dei giocatori

CHIUSI. La Asd Nuova Società Polisporiva Chiusi ha presentato, nella sala del consiglio comunale, la nuova rosa dei giocatori, che affronteranno il campionato di promozione e Juniores Regionale. Alla conferenza stampa oltre ai giocatori, allo staff tecnico e societario sono stati presenti il sindaco di Chiusi Juri Bettollini, il vicesindaco Chiara Lanari, l’assessore allo sport Sara Marchini, la consigliera comunale Daniela Masci e il presidente della Nuova Società Polisportiva Chiusi Amedeo Fei. Durante la presentazione sono stati spiegati gli obiettivi di una squadra basata su una forte presenza di giovani (alcuni giocatori vestiranno sia la maglia della prima squadra sia quella della Juniores), che vuole ben figurare nel campionato di categoria ottenendo il prima possibile la salvezza per poi sognare in grande

“Ringraziamo la Nuova Società Polisportiva Chiusi – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – per aver scelto ancora una volta la sala del consiglio comunale come luogo ideale dove presentare le nuove squadre. E’ molto bello vedere tanti giovani nella rosa anche della prima squadra perché è un segnale di fiducia importante da parte della società che continua ad investire sui giovani e, quindi, sul futuro. A tutti i ragazzi e alla società facciamo i nostri migliori auguri per la nuova stagione sportiva e siamo convinti che il nome della Città di Chiusi uscirà sempre a testa alta dai vari campi della regione.”

“Ai ragazzi chiedo soprattutto tanto impegno -dichiara il presidente della Nuova Società Polisportiva Chiusi Amedeo Fei- con l’impegno si riesce ad ottenere risultati importanti. Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato e sono convinto che ci riusciremo perché abbiamo dei ragazzi giovani molto validi sui quali crediamo molto.”

“Dai ragazzi mi aspetto impegno e determinazione -dichiara il mister Fabio Parretti – è importante avere la convinzione di poter raggiungere obiettivi importanti primo tra tutti la salvezza. Ovviamente non ci diamo limiti a quello che possiamo raggiungere e anzi dobbiamo essere anche ambiziosi sempre rimanendo con i piedi per terra.”

Durante la presentazione delle squadre è stato presentato anche tutto lo staff dirigenziale, medico e tecnico, che quest’anno vede in panchina due nuovi allenatori sia per la prima squadra (Fabio Parretti) sia per la Juniores Regionale (Andrea Figuretti). Il campionato della prima squadra è già iniziato nel migliore dei modi con una vittoria fuori dalle mura amiche mentre quello della Juniores ha trovato nella prima giornata anche la prima delusione della stagione. Entrambe le formazioni saranno chiamate ad una nuova prova nel fine settimana; la Juniores sabato 14 settembre e la prima squadra domenica 15 settembre. Sabato 14 settembre nel pomeriggio la Nuova Società Polisportiva Chiusi presenterà alla città tutte le formazioni giovanili che compongono la società e che hanno permesso di ottenere il titolo di calcio scuola elite.