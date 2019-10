Nuova card “Parcheggi Monteriggioni” per i residenti

Consegna da lunedì 4 novembre presso la biglietteria del Camminamento sud

MONTERIGGIONI. A partire da lunedì 4 novembre i cittadini residenti nel comune di Monteriggioni possono ritirare presso la biglietteria del Camminamento sud all’interno del Castello di Monteriggioni le nuove card prepagate “Parcheggi Monteriggioni” che consentono la sosta con tariffa agevolata presso il Parcheggio Cipressino. La stessa Card può essere utilizzata come strumento di pagamento nel parcheggio Castello, dove viene applicata la tariffa ordinaria per tutti i veicoli in sosta.

Come ricevere la nuova card. La Card “Parcheggi Monteriggioni” può essere ritirata presso la biglietteria del Camminamento sud all’interno del Castello di Monteriggioni mostrando un documento di identità valido che attesti la residenza nel comune di Monteriggioni. La biglietteria è aperta dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 16. Dal 1° aprile al 30 settembre, l’orario primaverile ed estivo prevede l’apertura tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 19, mentre nel mese di ottobre tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18.

Come sostituire la vecchia card. Tutti coloro che sono in possesso della vecchia card possono sostituirle al momento del ritiro della nuova card, mantenendo la cauzione di 5 euro versata con il primo ritiro e versando 10 euro, pari alla somma già precaricata nella nuova tessera che può essere utilizzata immediatamente come credito nei parcheggi.

Tariffe agevolate e ricarica. Le tariffe agevolate nel Parcheggio Cipressino sono di 50 centesimi per soste fino a un’ora; 1 euro per soste fino a 24 ore, compresa la prima ora e 1 euro per soste di durata oltre 24 ore o frazioni. La ricarica della card può essere effettuata esclusivamente presso le due casse automatiche dei parcheggi quando il credito della card è inferiore o pari a 9 euro e fino a un importo massimo di 19 euro. Per effettuare la ricarica, inoltre, è necessario aver effettuato l’accesso con la propria tessera all’interno del parcheggio.

Informazioni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0577-304834 oppure l’indirizzo mail erika.rubechini@monteriggioniturismo.it.