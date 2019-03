Nencini (Psi) incontra a Poggibonsi i candidati socialisti

Riccardo Nencini

POGGIBONSI. Si è tenuto a Poggibonsi un incontro con il senatore Riccardo Nencini ed i segretari di sezione della Federazione PSI di Siena con i candidati Socialisti alle Elezioni Comunali, che si terranno in 29 Comuni della Provincia.

Dall’incontro è emersa la volontà di tornare protagonisti della vita politica locale per fronteggiare le politiche di destra pericolose per i cittadini ed il Paese. L’impegno del PSI sarà rivolto a favorire liste civiche riformiste per rafforzare il CSX. I Socialisti rivolgono un appello a tutti gli elettori e simpatizzanti socialisti a tornare all’impegno nel PSI per dare forza a politiche socialiste e riformiste che in passato hanno fatto grande l’Italia.