Aveva nel camper 70 grammi di hashish: deferito in stato di libertà

Gli atti della denuncia veniva trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena

POGGIBONSI. A Poggibonsi, i carabinieri del locale N.o.r.m. – aliquota radiomobile, al termine di attività investigativa, deferivano in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in 37enne nato a Castellina in Chianti, senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti e quindi ben noto ai militari del luogo.

Questi, nel corso di un normale servizio perlustrativo, veniva sottoposto a perquisizione personale, successivamente estesa anche al proprio camper, e trovato in possesso di complessivi grammi 70,33 (settanta/33) di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a uno “spinello” già confezionato.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente repertato e custodito in attesa di versamento all’ufficio corpi di reato della procura di siena, previe verifiche tossicologiche presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di grosseto.

Gli atti della denuncia veniva trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena