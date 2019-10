‘Nati per leggere’, gli appuntamenti con la libreria ‘La Casa sull’Albero’

Alla biblioteca comunale di Sinalunga mercoledì 16 e mercoledì 30 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, due incontri sui libri per bambini da 0 a 3 anni

SINALUNGA. Dopo il primo appuntamento di ‘Leggimi forte’, il programma della biblioteca comunale di Sinalunga di ‘Nati per leggere’ che ha preso il via con ‘Angolo Libri’ a cura dall’Associazione ‘Mamme Peer Mamme’ al Valdichiana Outlet Village, gli incontri proseguono in collaborazione con la libreria per bambini e ragazzi ‘La casa sull’albero’ di Arezzo con due incontri dedicati ai bambini da 0 a 3 anni.

Mercoledì 16 ottobre e mercoledì 30 ottobre, presso la biblioteca comunale di Sinalunga dalle 17:00 alle 19:00, due incontri dal titolo ‘Storie Piccole’, un viaggio fra i libri per bambini fino a 36 mesi dedicato a educatori, genitori e curiosi, a cura della libreria ‘La Casa sull’Albero’ di Arezzo. Due pomeriggi per conoscere, toccare, leggere, ascoltare, ridere, guardare, imparare, pensare, curiosare, viaggiare con la fantasia e star bene nel mondo dei libri e della lettura. Gli incontri, oltre che agli adulti che lavorano con i bambini, sono aperti anche ai genitori e ai nonni, agli zii, alle tate e a tutti gli appassionati di letteratura per l’infanzia. ‘La Casa sull’Albero’ di Arezzo, nel 2019, ha vinto il premio nazionale Gianna e Roberto Denti come migliore libreria per ragazzi dell’anno, promosso dall’Associazione Italiana Editori e dalla rivista Andersen.

La biblioteca comunale di Sinalunga inoltre ricorda che ogni giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 18.30, dal mese di ottobre, è attivo, al punto prestito di Bettolle, in Via Mazzini, ‘Letture per i più piccoli’, una costellazione di libri, letture, storie e racconti per i bambini da 3 a 6 anni. Il programma pianificato dalla biblioteca comunale di Sinalunga è nato dalla collaborazione con La Casa sull’albero – Libreria per ragazzi e dal nido d’Infanzia L’Aquilone.

Dal 2016 la biblioteca comunale di Sinalunga è punto lettura ‘Nati per Leggere’, un programma tutto italiano che diffonde la pratica della lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita e che quest’anno è arrivato al suo 20esimo anno. Il programma propone gratuitamente alle famiglie, con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.