Nasce “Monteroni Viva”, cittadini al lavoro per il proprio futuro

Il prossimo incontro per costruire progetti e idee è in programma il prossimo 9 marzo

MONTERONI D’ARBIA. A Monteroni nasce l’alternativa. Un gruppo consistente di persone ha dato il via a un progetto di cittadinanza attiva finalizzato a dare un futuro diverso e migliore a Monteroni. Il progetto si chiama “Monteroni Viva” e si pone come obiettivo quello di accorciare le distanze tra la comunità e le istituzioni, dare una risposta a chi si sente disorientato e poco rappresentato.

“Nasce un luogo dove far confluire tutte le opinioni, dove raccogliere spunti e riflessioni sui problemi del paese da trasformare in risposte e azioni concrete e risolutive, progetti nuovi che diano concretezza e vita all’idea che ogni cittadino ha di Monteroni. Un’alternativa che non si basa su promesse, ma sull’impegno vero e costante di un gruppo fuori da ogni logica di partito che ha come fine ultimo il miglioramento della comunità.

Proprio per questo vede al suo interno unite persone che sentono la necessità di fare qualcosa in più per il proprio paese. Ed è per questo che il percorso nato da poco è aperto a tutti coloro che vorranno dare un contributo in termini di idee e partecipazione, perché essere cittadini attivi significa anche essere protagonisti delle scelte, senza delegarle ai professionisti della politica.

Per questo e per ulteriori informazioni è a disposizione la mail: monteroniviva@gmail.com

Chi volesse partecipare al prossimo incontro potrà recarsi il 9 marzo alle 11 presso la sala riunioni de “La Popolare”.

Firmatari

Elisa Albanese, Dino Angelaccio, Gianluca Bartorelli, Aldo Bianchini, Paolo Belardi, Natale Cicino, Letizia Dichiara, Emanuele Donzellini, Enza Giannetti, Matteo Giubbi, Massimo Granchi, Benedetta Marzi, Dina Meloni, Danistan Muska, Mirko Muzzi, Alessandro Occhiuzzi, Claudia Santoni, Federica Sartini, Giusy Silvestri, Michele Pratelli, Nicola Zanda.