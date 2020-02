Murlo: Un Carnevale pieno di allegria con le sfilate di Vescovado e Casciano

Come sempre non è mancata l’originalità e l’ironia dei murlesi che ha spaziato dai temi più classici del carnevale fino a toccare alcune delle questioni più scottanti dell’attualità

MURLO. Il territorio di Murlo ha vissuto una domenica di allegria, colori e divertimento con il Carnevale 2020 e le sfilate allegoriche a Casciano e Vescovado di Murlo.

Come sempre non è mancata l’originalità e l’ironia dei murlesi che ha spaziato dai temi più classici del carnevale fino a toccare alcune delle questioni più scottanti dell’attualità. Impressionante il carro allegorico raffigurante una nave pirata che solca il mare con tanto di ciurma pirata al seguito e il carro raffigurante un grande castello medievale; particolarmente ironici, inoltre, i gruppi mascherati con i “potenti” del mondo e Greta Thunberg con tanto di carro a forma di grande Igloo a rischio scioglimento con pinguini, trichechi ed eschimesi.

A Casciano di Murlo la sfilata è stata, invece, aperta dalla Filarmonica di Rapolano seguita dai carri allegorici realizzati dai ragazzi e dai genitori della comunità. La festa è proseguita con una merenda organizzata nella sala parrocchiale e con l’intramontabile gioco della “Pentolaccia” per la gioia di grandi e piccoli.

“Il Carnevale 2020 è stato veramente un grande successo – sottolineano il sindaco di Murlo Davide Ricci e gli assessori Stefano Abelini e Loredana Celi – i complimenti di tutta l’amministrazione comunale non possono che andare a tutti i volontari e le associazioni che hanno lavorato per allestire i carri allegorici e i gruppi mascherati. La bellezza del Carnevale sta nella capacità di oltrepassare le barriere del tempo e delle generazioni per abbracciare, nel segno del divertimento, la voglia di divertirsi di grandi e piccoli. In piazza e nelle strade di Casciano e Vescovado abbiamo, infatti, visto ridere e scherzare nonni e bambini e questo è un aspetto straordinario. Il Carnevale sta entrando nel cuore e nella tradizione della nostra comunità ed è bello pensare che questa passione possa crescere e diventare sempre più coinvolgente sia per Murlo sia per il territorio circostante.”

Il Carnevale di Murlo proseguirà oggi (martedì 25 febbraio) con la cena a base di pizza presso la Casa del Popolo alle ore 19.30 dove saranno premiati i carri e le maschere più belle del Carnevale. Tutte le sfilate e gli eventi sono stati organizzati in collaborazione tra le varie associazioni, dalla parrocchia e con il patrocinio del Comune di Murlo