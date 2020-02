Murlo si prepara a vivere il divertimento del Carnevale

Domenica pomeriggio sono in programma due sfilate

MURLO. I colori, l’allegria e la musica del Carnevale sono pronti a coinvolgere anche il territorio del Comune di Murlo con una serie di appuntamenti pensati per far divertire grandi e piccoli. Domenica 23 febbraio a Casciano e Vescovado di Murlo si svolgeranno le sfilate di Carnevale caratterizzate da gruppi mascherati e carri allegorici ispirati a temi, ancora, assolutamente segreti, ma che sicuramente sapranno colpire, con ironia, gli aspetti della vita quotidiana del territorio e non solo. A Casciano di Murlo la sfilata, accompagnata dalla musica della Filarmonica di Rapolano, inizierà alle 16 da Piazza della Chiesa e al termine si svolgerà una merenda oltre a una serie di giochi presso la sala parrocchiale. A Vescovado di Murlo la partenza della sfilata è prevista, invece, per le 14,30 da Piazza Umberto e al termine si svolgerà la Lotteria del Carnevale e una merenda a base di ciambellini e dolci offerti a tutti i partecipanti. A Vescovado, inoltre, la festa proseguirà anche martedì 25 febbraio (martedì grasso) con una cena a base di pizza presso la Casa del Popolo alle 19,30 dove saranno premiati i carri e le maschere più belle del Carnevale.

“Il Carnevale è un bel momento per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – le sfilate, che vengono organizzate ogni anno dalle nostre associazioni e dai tanti volontari che ringraziamo, riescono a coinvolgere persone di tutte le età nel segno del divertimento e penso che non ci sia cosa più bella di questa. Oltretutto anche la creatività dei volontari impegnati nella realizzazione dei carri e delle maschere non ha veramente limite riuscendo, sempre, a colpire con sana ironia alcuni aspetti della vita dei nostri territori, ma anche nazionali. Da parte di tutta l’amministrazione comunale ringraziamo nuovamente le tante associazioni coinvolte nell’organizzazione delle sfilate e delle feste di Carnevale sia a Casciano sia a Vescovado perché ogni persona ha investito tempo e passione al solo scopo di regalare qualche ora di puro divertimento ai nostri ragazzi.”

Il Carnevale 2020 è patrocinato dal Comune di Murlo ed organizzato in collaborazione tra le varie associazioni e la Parrocchia.