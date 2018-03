A Murlo primo incontro sul tema del lavoro

Il primo seminario ha riguardato il lavoro al femminile

MURLO. In occasione della Giornata Internazionale della Donna ha preso il via il ciclo di seminari su “Lavoro e Welfare” organizzati dal Comune di Murlo in collaborazione con il Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione e con il Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Sud Est. Il primo appuntamento (ne seguiranno altri tre fino ad arrivare al giorno della Festa dei Lavoratori) ha approfondito il tema del “Lavoro al Femminile”. Dopo l’introduzione del primo cittadino Fabiola Parenti la questione di genere nel mondo del lavoro è stata affrontata dalle relatrici invitate all’incontro; Elena Pullara del Centro Pari Opportunità – Unione Comuni Val di Merse, Gloria Turi del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione Usl Sud Est e Rappresentante Codice Rosa e da Lucia Secchi Tarugi consigliera di Parità della Provincia di Siena.

“Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco di Murlo Fabiola Parenti – per lo svolgimento del primo incontro del ciclo di seminari che abbiamo voluto incentrare sul mondo del lavoro. La scelta di parlare delle questioni di genere nel giorno in cui tutto il mondo ha festeggiato la donna non è stata, ovviamente, casuale. Nel nostro Paese abbiamo bisogno di fare ancora uno scatto importante di civiltà verso il riconoscimento di pari diritti e pari opportunità tanto al mondo femminile quanto a quello maschile. Il merito e le capacità personali devono essere il calibro che fa spostare l’ago della bilancia e non certo l’appartenenza ad uno specifico sesso. Un ringraziamento è importante rivolgerlo alle relatrici che sono intervenute e alle persone che hanno risposto con partecipazione e entusiasmo.”

Il secondo incontro del ciclo di seminari su Lavoro e Welfare si svolgerà sabato 17 marzo alle ore 9.00 presso la sede del circolo Arci di Vescovado di Murlo. Tema della mattinata “Impresa Aggiornata”.