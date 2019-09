Murlo: mensa scolastica plastic free e con prodotti del territorio

MURLO. Una mensa completamente senza plastica e l’ingresso nel menù di alcuni dei principali prodotti ortofrutticoli del territorio. Sono queste le due principali novità che attendono gli studenti del Comune di Murlo pronti a riprendere posto nei banchi di scuola per la nuova stagione di studi. Le due iniziative, fortemente volute e sostenute dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Ricci, hanno lo scopo di continuare il processo virtuoso, che mira all’abbandono della plastica in tutto ciò che riguarda l’aspetto pubblico; oltre a sensibilizzare e ad accompagnare i giovani studenti in un’ottica di cibo sano e buone pratiche alimentari.

“La salute dei nostri ragazzi nonché l’ambiente che ci circonda – dichiara il sindaco Davide Ricci – rappresentano due dei principali temi sui quali la nostra amministrazione vuole mantenere una grande attenzione. L’introduzione di alimenti del nostro territorio nonché l’eliminazione della plastica dalla mensa scolastica sono due novità che vanno proprio in questa direzione e che auspichiamo essere ben accette da studenti e genitori. Per quanto riguarda la plastica occorre sottolineare la grande attenzione già dimostrata dalle associazioni del nostro territorio nel corso dello svolgimento degli eventi estivi, che ne hanno limitato l’uso al minimo possibile e che per questo ringraziamo. Come amministrazione comunale siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie per seguire a percorrere la strada che porta verso un mondo migliore così da offrire ai nostri figli un futuro più bello del nostro presente.”