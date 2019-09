Murlo: Inaugurata la Mostra L.U.N.A

L'esposizione celebra i 500 anni di Leonardo da Vinci e i 50 anni del primo uomo sulla Luna

MURLO. Presso il Museo Antiquarium di Poggio Civitate a Murlo è stata inaugurata, sabato 7 settembre, la mostra d’arte contemporanea “L.U.N.A” (Leonardo.Universo.Noi.Allunag gio). L’iniziativa, che celebra i 500 anni dalla morte del genio Leonardo da Vinci e i 50 anni dallo storico allunaggio, è stata organizzata dall’associazione A.L.I. (Artisti Liberi Indipendenti) in collaborazione con il Comune di Murlo. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Murlo Davide Ricci, l’assessore alla cultura Loredana Celi, la presidente dell’associazione A.L.I. Oriella Francini e il Direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena Alessandro Marchini, che ha incantato il pubblico presente spiegando in modo semplice argomenti complessi come gli astri, buchi neri oppure eclissi solari e naturalmente lunari.

“E’ una grande soddisfazione– dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore alla cultura Loredana Celi – ospitare nel nostro museo la mostra L.U.N.A. Proprio come suggerisce il tema le opere sono cariche di una grande forza ispiratrice che affascina anche per la passione con la quale gli artisti hanno impresso la propria idea sulla tela. Ringraziamo gli artisti che hanno realizzato le opere, tutta l’associazione A.L.I. e la presidente Oriella Francini per le belle parole spese nei confronti della nostra città e del nostro museo.”

Oltre settanta le opere d’arte che compongono la mostra “L.U.N.A” tutte ispirate al mistero degli astri che da sempre affascina e ispira l’animo e la mente dell’essere umano. Tutte le informazioni sulla mostra possono essere reperite sulla pagina Facebook @artistiliberi13 e sul sito dell’associazione A.L.I. www.associazionealisiena.it oltre che sui canali social e istituzionali del Comune di Murlo