Murlo: il sindaco Parenti traccia un bilancio di fine mandato

MURLO. “Ancora oggi penso che fare la Sindaca sia il più bel lavoro del mondo. Certo ci sono momenti difficili, ma possono essere superati con impegno e dedizione. Oggi non posso non confermare che da ogni esperienza ne possiamo trarre vantaggi; insomma da tutto si può e si deve imparare”.

Con queste parole l’attuale sindaco di Murlo Fabiola Parenti commenta e traccia un primo bilancio del mandato amministrativo iniziato nel 2014 e prossimo, quindi, al termine. Com’è, ormai, da tempo noto l’attuale sindaco sarà uno dei candidati anche nella prossima tornata elettorale, che porterà i cittadini di Murlo alle urne per scegliere la nuova guida amministrativa del Comune. Per quanto riguarda Fabiola Parenti l’obiettivo, dell’eventuale secondo mandato, sarà quello di proseguire nella strada di crescita intrapresa negli ultimi cinque anni puntando, dunque, a sviluppare i settori dell’ambiente, della cultura, del lavoro e del sociale.

“Quando mi sono candidata cinque anni fa, vincendo le primarie, ciò che mi aveva spinto era la voglia di mettermi al servizio della mia comunità con l’impegno ad essere la sindaca di tutti. A distanza di 5 anni questo impegno lo rivendico con forza perché solo così si può mirare al benessere della propria comunità. Non so che tipo di campagna elettorale aspettarmi, ma, di certo, abbiamo bisogno di essere uniti perchè le persone si sono stancate di lotte interne e dissidi spesso incomprensibili. Murlo ha bisogno di persone spinte da quella sincera passione animata dalla voglia di dedicarsi esclusivamente al benessere del proprio Comune. Le donne e gli uomini che vorranno impegnarsi in questo senso saranno benvenute e benvenuti anche se, già immagino, che alcune persone si avvicineranno solo per scopi personali, ma questo fa parte, purtroppo, del periodo elettorale che sa far emergere il meglio e il peggio delle persone.

Il programma che presenteremo seguirà i solchi già tracciati dove la valorizzazione del territorio occupa un posto importante.

Fare il sindaco non è facile e lo è ancora meno quando è una donna a ricoprire un ruolo così importante perché la tentazione di giocare la carta dello screditamento è molto semplice. Tuttavia ho accettato, con grande senso di responsabilità, la richiesta che mi è stata fatta e sarò onorata di chiedere, ancora una volta, la fiducia ai nostri cittadini.”

Il programma elettorale nonché la lista delle persone candidate al consiglio comunale saranno oggetto, nei prossimi giorni, di un fitto calendario di incontri con cittadini e associazioni.