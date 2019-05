Murlo guarda oltre si presenta ai cittadini elettori

Appuntamento il 9 maggio a Casciano, l'11 maggio a Vescovado

MURLO. tra venti giorni ci saranno le elezioni comunali a Murlo, e a noi piacerebbe molto vincerle. Abbiamo molte idee concrete da realizzare soprattutto per rilanciare turismo, agricoltur a e commercio, motori trainanti del nostro piccolo e prezioso comune che sono stati lasciati abbandonati a sé stessi in questi ultimi anni.

L’altro aspetto che è alla base del nostro programma è la rivitalizzazione dei centri abitati, partendo dall’idea che se una comunità vuole essere attrattiva e vuole crescere in termini economici, occorre guardare a chi ci risiede ed elevare la qualità della vita delle persone che l’abitano, questo significa servizi di base, logistica, viabilità, bellezza ed attrattività.

Una Comunità depressa dove da anni non si fanno più manutenzioni, non investimenti, ma manutenzioni per mantenere in vita l’investimento e l’opera un tempo realizzata ed oramai deteriorata, è una comunità destinata a morire e quindi non cresce.

Ti interessa conoscere il nostro progetto? Vieni alla presentazione della lista e del programma di Murlo Guarda Oltre, il 9 maggio a Casciano in via del Lagaccio 16, ex. Asilo e l’11 maggio a Vescovado in via Guido Rossa Sala Conferenze del Comune, entrambe le assemblee si terranno alle ore 21,15.

Ti aspettiamo per condividere con te le nostre idee e per accogliere le tue proposte.