Murlo guarda oltre candida Alessio Manetti

MURLO. Dalla lista civica “Murlo guarda oltre” riceviamo e pubblichiamo.

“Murlo guarda Oltre è l’unica lista civica animata da cittadini che si qualificano per competenza e non per appartenenza, per indipendenza di pensiero, per la difesa del territorio e dell’ambiente. Storia cultura e normalità al servizio della Comunità.

Murlo guarda Oltre si pone come forza di alternanza nell’amministrazione del Comune. Per una comunità condivisa, per un’istituzione pubblica che si confronti periodicamente con i suoi cittadini.

Perché i rappresentanti eletti in Consiglio rispondano del loro operato ai cittadini, perché le decisioni istituzionali siano prese dagli organi del Comune, Giunta e Consiglio, e non nei ridotti di sedi improprie e nelle sezioni di partito.

La Lista Civica Murlo Guarda Oltre comunica alla cittadinanza ed agli organi di informazione che giovedì 9 maggio alle ore 21,15 a Casciano di Murlo, in via del Lagaccio, nei locali comunali del Polivalente g.c. e sabato 11 maggio alle ore 21,15 a Vescovado di Murlo in via Guido Rossa, nei locali comunali Sala Conferenze g.c. si terranno le due assemblee pubbliche di presentazione della lista civica:

I cittadini di Murlo non possono essere strumento della faida interna al PD che dura da cinque mesi e che coinvolge le due liste, PD1 e PD2. Di Liste Civiche nel nostro territorio c’è solo: “Murlo guarda oltre”

I due incontri saranno finalizzati alla presentazione del programma e dei candidati. Per un dialogo permanente fra comunità ed Amministrazione, per un comune meno “social” a parole e più sociale nei fatti. Assemblee periodiche ogni 30 giorni con i cittadini per aggiornarli ed informarli sulla attuazione del programma.

Murlo guarda oltre si impegna ad assumere atti di governo territoriale di tutela di beni comuni affinché aria, acqua, fertilità, sementi, conoscenza, biodiversità, conoscenza, cultura siano parte dell’azione permanente di gestione comunale”.